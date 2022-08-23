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Майже 1 трлн грн становлять видатки держбюджету України з початку повномасштабної війни – прем'єр Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф до України витрати державного бюджету становлять 1 трлн грн, з яких 420 млрд витрачено на оборону та безпеку. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Майже 1 трлн грн становлять видатки держбюджету України з початку повномасштабної війни – прем'єр Шмигаль

Цитата

«Від початку повномасштабного вторгнення росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 млрд грн – на зарплати військовим, 135 млрд грн – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», – повідомив Шмигаль.

Деталі

Прем'єр зазначив, що Кабінет міністрів України визначив 5 стратегічних завдань:

  • фінансування армії і оборони держави;
  • виплата соціальних зобов’язань та соціальний захист тих, хто цього потребує;
  • макроекономічна стабільність і перебудова економіки на рейки воєнного часу;
  • рух у площині європейської інтеграції;
  • реалізація програми швидкої відбудови України.

Нагадаємо

На реалізацію програми "єРобота" уряд виділив ще 103 млн грн. 74 млн грн буде спрямовано на створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн – на запуск дев'яти нових проектів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства.

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