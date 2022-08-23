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Почти 1 трлн грн составляют расходы госбюджета Украины с начала полномасштабной войны – премьер Шмыгаль

Киев • УНН

 • 206796 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину расходы государственного бюджета составляют 1 трлн грн, из которых 420 млрд потрачено на оборону и безопасность. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Почти 1 трлн грн составляют расходы госбюджета Украины с начала полномасштабной войны – премьер Шмыгаль

Цитата

«С начала полномасштабного вторжения россии расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета – это потребности армии. 288 млрд грн – на зарплаты военным, 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Премьер отметил, что Кабинет министров Украины определил 5 стратегических задач:

  • финансирование армии и обороны государства;
  • выплата социальных обязательств и социальная защита нуждающихся;
  • макроэкономическая стабильность и перестройка экономики в рельсы военного времени;
  • движение в плоскости европейской интеграции;
  • реализация программы быстрого восстановления Украины.

Напомним

На реализацию программы "эРабота" правительство выделило еще 103 млн грн. 74 млн грн будут направлены на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн – на запуск девяти новых проектов в области ягодничества, садоводства и виноградарства.

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