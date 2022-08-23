Почти 1 трлн грн составляют расходы госбюджета Украины с начала полномасштабной войны – премьер Шмыгаль

Цитата

«С начала полномасштабного вторжения россии расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета – это потребности армии. 288 млрд грн – на зарплаты военным, 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Премьер отметил, что Кабинет министров Украины определил 5 стратегических задач:



финансирование армии и обороны государства;



выплата социальных обязательств и социальная защита нуждающихся;



макроэкономическая стабильность и перестройка экономики в рельсы военного времени;



движение в плоскости европейской интеграции;



реализация программы быстрого восстановления Украины.



Напомним

На реализацию программы "эРабота" правительство выделило еще 103 млн грн. 74 млн грн будут направлены на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн – на запуск девяти новых проектов в области ягодничества, садоводства и виноградарства.