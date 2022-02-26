Мав при собі рублі, банківські картки та револьвер: на Закарпатті затримали росіянина, який фотографував стратегічні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Співробітники поліції Закарпаття затримали 41-річного росіянина, який фотографував мости та вокзали в Берегівському районі. Такі розвідувальні фото правоохоронці виявили в його телефоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції у Закарпатській області.
Деталі
Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ встановили, що росіянин винаймав житло в одному з населених пунктів району. При собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.
Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. Правова кваліфікація події ст.113 (Диверсія) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Особовий склад поліції Закарпаття продовжує нести службу в цілодобовому режимі, щоб не допустити порушень публічного порядку в регіоні. Також нагадуємо про необхідність повідомляти на номер “102” про всіх підозрілих осіб та події.
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Під Одесою біля пункту пропуску спіймали двох російських диверсантів.