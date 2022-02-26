Имел при себе рубли, банковские карты и револьвер: на Закарпатье задержали россиянина, который фотографировал стратегические объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сотрудники полиции Закарпатья задержали 41-летнего россиянина, который фотографировал мосты и вокзалы в Береговском районе. Такие разведывательные фото правоохранители обнаружили в его телефоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Закарпатской области.
Детали
Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ установили, что россиянин снимал жилье в одном из населенных пунктов района. При себе он имел российские рубли, карточки русского банка и револьвер.
Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Правовая квалификация события ст. 113 (Диверсия) ист. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Личный состав полиции Закарпатья продолжает нести службу в круглосуточном режиме, чтобы не допустить нарушений публичного порядка в регионе. Также напоминаем о необходимости сообщать на номер “102” обо всех подозрительных лицах и событиях.
Напомним
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