Имел при себе рубли, банковские карты и револьвер: на Закарпатье задержали россиянина, который фотографировал стратегические объекты

Детали

Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ установили, что россиянин снимал жилье в одном из населенных пунктов района. При себе он имел российские рубли, карточки русского банка и револьвер.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Правовая квалификация события ст. 113 (Диверсия) ист. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Личный состав полиции Закарпатья продолжает нести службу в круглосуточном режиме, чтобы не допустить нарушений публичного порядка в регионе. Также напоминаем о необходимости сообщать на номер “102” обо всех подозрительных лицах и событиях.

Напомним

Под Одессой возле пункта пропуска поймали двух российских диверсантов.