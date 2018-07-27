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Матіос: лише офіційно виявлено близько 300 вивезених з Донбасу гранатометів

Матіос: лише офіційно виявлено близько 300 вивезених з Донбасу гранатометів

Київ • УНН

 • 17995 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Лише за офіційними даними вилучено близько 300 гранатометів, вивезених з району ООС. Про це в ефірі одного з каналів повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

"Статистика свідчить про величезну кількість – більше 10 тисяч втраченої зброї, тільки вилучених порядку 300 гранатометів офіційно, 1000 автоматів, порядку 15 тисяч кілограм вибухівки різної, більше мільйона патронів. Це виявлено правоохоронними органами. Це всього-на-всього якихось 5-7 - 10% від реальної кількості", - повідомив Матіос.

Також він зазначив, що зброю з Донбасу вивозять в автобусах, на яких до цього везли волонтерську допомогу.

"Я повернувся у неділю з зони ООС. Автобус на блокпостах перевіряють, а у них подвійне дно. Туди вони везуть волонтерську допомогу, а у подвійному дні гранатомети, автомати", - заявив Матіос.

Нагадаємо, за словами Матіоса, справу Савченко та Рубана завершать протягом найближчих 10 днів.

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