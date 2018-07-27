Матиос: только официально выявлено около 300 вывезенных из Донбасса гранатометов

"Статистика свидетельствует об огромном количестве - более 10 тысяч утраченного оружия, только изъятых порядка 300 гранатометов официально, 1000 автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки различной, более миллиона патронов. Это выявлено правоохранительными органами. Это всего-навсего каких-то 5-7 - 10% реального количества", - сообщил Матиос.

Также он отметил, что оружие из Донбасса вывозят в автобусах, на которых до этого везли волонтерскую помощь.

"Я вернулся в воскресенье с зоны ООС. Автобус на блокпостах проверяют, а у них двойное дно. Туда они везут волонтерскую помощь, а в двойном дне гранатометы, автоматы", - заявил Матиос.

Напомним, по словам Матиоса, дело Савченко и Рубана завершат в течение ближайших 10 дней.