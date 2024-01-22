Масштабний витік нафти у Миколаєві: у морському порту затонуло судно
Київ • УНН
Судно Ginger затонуло в Миколаївському морському порту, що призвело до витоку нафти та значного забруднення навколишнього середовища. Проби води показали перевищення вмісту нафти у 15-16 разів.
На території морського порту Миколаєва затонуло судно Ginger, що спричинило виток нафтопродуктів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає УНН.
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Зазначається, що судно, земснаряд "Ginger" затонуло ще 15 січня, що спричинило виток нафтопродуктів.
Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрані проби води в місці забруднення. Повторні проби відібрані 19 січня.
За результатами проведених лабораторних досліджень в пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в 7 - 8 разів. У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15 – 16 раз
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Зазначається, що інспекцією надані запити щодо вжиття заходів із ліквідації забруднення.
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Вантажне судно, навантажене добривами, затонуло після удару об міст на річці Дунай, на кордоні між Сербією і Хорватією. Це спричинило побоювання щодо серйозної шкоди навколишньому середовищу.