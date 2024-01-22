Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно

На территории морского порта Николаева затонуло судно Ginger, что повлекло утечку нефтепродуктов. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что судно, земснаряд "Ginger" затонуло еще 15 января, что вызвало утечку нефтепродуктов.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды 16 января проведено обследование и отобраны пробы воды в месте загрязнения. Повторные пробы отобраны 19 января.

По результатам проведенных лабораторных исследований в пробах 16 января установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7 - 8 раз. В пробах, отобранных 19 января, установлено превышение содержания нефтепродуктов в 15 - 16 раз - резюмировали в ведомстве.

После проб воды из бассейнов рек, экологи рассказали, что загрязняет Днестр и Дунай

Отмечается, что инспекцией предоставлены запросы о принятии мер по ликвидации загрязнения.

Напомним

Грузовое судно, груженое удобрениями, затонуло после удара о мост на реке Дунай, на границе между Сербией и Хорватией. Это вызвало опасения относительно серьезного ущерба окружающей среде.