Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  212194 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  266178 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  227562 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  218645 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  220810 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  199265 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186507 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно

Судно Ginger затонуло в Николаевском морском порту, что привело к утечке нефти и значительному загрязнению окружающей среды. Пробы воды показали превышение содержания нефти в 15-16 раз.

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Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.

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В Бериславе Херсонской области погиб мужчина, когда российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника.

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В ПАСЕ избрали нового президента: им стал греческий политик с четкой позицией в поддержку Украины

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран греческий депутат Теодорос Руссопулос, который, как сообщается, поддерживает Украину.

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В ПАСЕ избрали нового президента: им стал греческий политик с четкой позицией в поддержку Украины