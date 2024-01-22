Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно
Судно Ginger затонуло в Николаевском морском порту, что привело к утечке нефти и значительному загрязнению окружающей среды. Пробы воды показали превышение содержания нефти в 15-16 раз.
В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается
Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.
Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января
Служба безопасности Украины задержала в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях еще четырех пророссийских пропагандистов, в том числе блогера, который восхвалял авиаудар россии по Харькову.
Продуктивные переговоры и новый польский оборонный пакет: Зеленский в Киеве встретился с Туском в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели продуктивные переговоры по двусторонним отношениям.
Десятки инфицированных компьютеров: в Госспецсвязи рассказали о последствиях мошеннической рассылки от якобы ГСЧС
По сообщению Госспецсвязи, из-за фейковых электронных писем, якобы присланных ГСЧС десятки украинцев загрузили на свои компьютеры вирусные файлы.
Сгорел семейный дом бизнесмена Мазепы: в полиции назвали предварительную причину
В доме бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого по делу об отчуждении земли Киевской ГЭС, произошел пожар.
Оперативники Нацполиции с начала года заблокировали 11 коррупционных схем
С начала года Национальная полиция Украины разоблачила 11 коррупционных схем, арестовав 28 человек за взятки на общую сумму 4,4 миллиона гривен. Коррупционные преступления варьируются от уклонения от военной службы до выдачи незаконных разрешений.
Великобритания хочет инициировать официальное расследование по поставкам Северной Кореей оружия в рф - СМИ
Великобритания хочет инициировать официальное расследование по поставкам КНДР оружия в рф.
россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава: мужчина, который ехал по улице на мотоцикле, погиб
В Бериславе Херсонской области погиб мужчина, когда российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника.
В ПАСЕ избрали нового президента: им стал греческий политик с четкой позицией в поддержку Украины
Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран греческий депутат Теодорос Руссопулос, который, как сообщается, поддерживает Украину.