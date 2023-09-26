После проб воды из бассейнов рек, экологи рассказали, что загрязняет Днестр и Дунай
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Четыре дня назад специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа взяли пробы воды из бассейнов Дуная и Днестра. Проанализировав показатели, несколько из которых значительно превышают норму, экологи смогли назвать причины загрязнений, передает УНН.
Детали
Инспекция осуществляет контроль за состоянием рек Днестр и Дунай с целью предотвращения и выявления административных правонарушений в их бассейнах.
Обследование провели в ключевых точках рек, где визуально водные объекты были загрязнены - возле городов Килия, Рени, Вилково и из озера Китай, который является бассейном Дуная.
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- Килия - превышение содержания загрязняющих веществ в воде не установлено;
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- Рени - в некоторых робах наблюдается превышение содержания загрязняющих веществ по взвешенным веществам, биологическому потреблению кислорода, содержание растворимого кислорода значительно ниже нормы;
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- Вилково - содержание растворимого кислорода значительно ниже нормы;
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- озеро Китай - по результатам проведенного инструментально-лабораторного измерения установлено превышение нормированных значений следующих показателей: взвешенные вещества – в 4,28 раза; азот аммонийный – в 2,28 раз; нитраты – в 1,8 раз; ХПК – в 2,5 раза; незначительное превышение рН (8,7) при нормированном значении – 8,5.
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Результаты лабораторных исследований проб воды в бассейне Днестра (река Кучурган, Кучурганское водохранилище, Днестр).
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- Река Кучурган: превышение по железу общему – в 1,7 раза, фосфатам – в 1,6 раза, ХПК – в 1,2 раза, БСК5 – в 8 раз); содержание растворимого кислорода ниже нормы – 1,3 (должно быть >6).
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- Кучурганское водохранилище: превышение по 4 показателям - хлориды – в 1,27 раза, сульфаты – в 6,6 раз, ХПК – в 1,24 раза; растворимый кислород ниже нормы – 5,7 (должно быть >6).
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По всему течению реки Днестр и в водных объектах бассейна наблюдается превышение содержания сульфатов.
Анализируя результаты лабораторных исследований, отмечают в инспекции, можно прийти к выводу, что основными угрозами являются:
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- сброс загрязняющих веществ в каждой стране, через которую проходит водоем;
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- сброс обратных (сточных вод) в поверхностные водные объекты в пределах Одесской области;
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- загрязнение с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины.
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