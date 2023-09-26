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Після проб води з басейнів річок, екологи розповіли, що забруднює Дністер та Дунай

Після проб води з басейнів річок, екологи розповіли, що забруднює Дністер та Дунай

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Чотири дні назад фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу взяли проби води з басейнів Дунаю та Дністра. Проаналізувавши показники, кілька з яких значно перевищують норму, екологи змогли назвати причини забруднень, передає УНН.

Деталі

Інспекція здійснює контроль за станом річок Дністер та Дунай з метою запобігання та виявлення адміністративних правопорушень в їх басейнах.

Обстеження провели в ключових точках річок, де візуально водні об’єкти були забруднені - біля міст Кілія, Рені, Вилкове та з озера Китай, який є басейном Дунаю.

  • Кілія - перевищення вмісту забруднюючих речовин у воді не встановлено;
  •  Рені - в деяких робах спостерігається перевищення вмісту забруднюючих речовин по завислим речовинам, біологічному споживанню кисню, вміст розчинного кисню значно нижче норми;
  • Вилкове - вміст розчинного кисню значно нижче норми;
  • озеро Китай - за результатами проведеного інструментально-лабораторного вимірювання встановлено перевищення нормованих значень наступних показників: завислі речовини – у 4,28 рази; азот амонійний – у 2,28 разів; нітрати – у 1,8 разів; ХСК – у 2,5 рази; незначене перевищення рН (8,7) при нормованому значенні – 8,5.

Результати лабораторних досліджень проб води у басейні Дністра (річка Кучурган, Кучурганське водосховище, Дністер).

  • Річка Кучурган: перевищення по залізу загальному – в 1,7 рази, фосфатам – в 1,6 рази, ХСК – в 1,2 рази, БСК5 – в 8 разів); вміст розчинного кисню нижче норми – 1,3 (повинно бути >6).
  • Кучурганське водосховище: перевищення по 4 показникам - хлориди – в 1,27 рази, сульфати – в 6,6 разів, ХСК – в 1,24 рази; розчинний кисень нижче норми – 5,7 (повинно бути >6).

По всій течії річки Дністер та у водних об’єктах басейну спостерігається перевищення вмісту сульфатів.

 Аналізуючи результати лабораторних досліджень, зазначають в інспекції, можна дійти висновку, що основними загрозами є:

  •  скид забруднюючих речовин у кожній країні, через яку прямує водойма;
  •  скид зворотних (стічних вод) у поверхневі водні об’єкти в межах Одеської області;
  •  забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України.

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