Масштабна пожежа сталася на хлібозаводі в Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У центрі російського міста Сочі у приміщенні хлібозаводу сталась масштабна пожежа. Про це з посиланням на ГУ МНС по Краснодарському краю повідомляє ТАСС, передає УНН.
Згідно з повідомленням, займання виникло на четвертому поверсі виробничої будівлі хлібопекарського підприємства.
“О 7.21 — локалізація пожежі площею 200 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 50 осіб”, — розповіли в МНС.
Нагадаємо, вчора біля заводу “Електронмаш” під Києвом сталося загоряння сміття.