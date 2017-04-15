Масштабный пожар произошел на хлебозаводе в Сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В центре российского города Сочи в помещении хлебозавода произошел масштабный пожар. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает ТАСС, передает УНН.
Согласно сообщению, возгорание возникло на четвертом этаже производственного здания хлебопекарного предприятия.
"В 7.21 - локализация пожара площадью 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 50 человек", - рассказали в МЧС.
Напомним, вчера возле завода "Электронмаш" под Киевом произошло возгорание мусора.