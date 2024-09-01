Масована атака дронів на рф: пошкоджено дві ГРЕС

Міноборони рф стверджує, що протягом минулої ночі було нібито знищено і перехоплено 158 БпЛА літакового типу. Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що пошкоджено дві ГРЕС, під москвою горить нафтопереробний завод, передає УНН.

Над територією курської області в нічний час було знищено і перехоплено 46 БПЛА, над територією брянської області 34, над територією воронезької області - 28, над територією бєлгородської області - 14, вісім - над територією рязанської області, два - над москвою, сім - над московською областю, п'ять - над територією калузької області, чотири - над територією липецької області, три - над територією тульської області, по два БПЛА над територіями тамбовської та смоленської областей, по одному - над територіями орловської, тверської та іванівської областей