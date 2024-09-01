Масована атака дронів на рф: пошкоджено дві ГРЕС
Київ • УНН
Міноборони рф заявило про знищення 158 БПЛА в 15 регіонах. Пошкоджено дві ГРЕС, горить нафтопереробний завод під Москвою. Український чиновник попередив про продовження ударів.
Міноборони рф стверджує, що протягом минулої ночі було нібито знищено і перехоплено 158 БпЛА літакового типу. Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що пошкоджено дві ГРЕС, під москвою горить нафтопереробний завод, передає УНН.
Над територією курської області в нічний час було знищено і перехоплено 46 БПЛА, над територією брянської області 34, над територією воронезької області - 28, над територією бєлгородської області - 14, вісім - над територією рязанської області, два - над москвою, сім - над московською областю, п'ять - над територією калузької області, чотири - над територією липецької області, три - над територією тульської області, по два БПЛА над територіями тамбовської та смоленської областей, по одному - над територіями орловської, тверської та іванівської областей
Деталі
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав у Telegram, що в ніч на 1 вересня рф атакували 158 БПЛА. Пошкоджено дві ГРЕС, під Москвою горить нафтопереробний завод.
росіяни повинні зрозуміти нову реальність - удари будуть постійними, і тільки нарощуватимуться. росія буде втрачати інфраструктуру, світла не буде теж. Це все відповідь за обстріли України. путін міг би це зупинити, забравши війська і припинивши війну, яку він почав,
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 вересня територія росії зазнала масованої атаки безпілотників. Інформація про прольоти дронів і вибухи надходила щонайменше з восьми регіонів, а під ранок з'явилися відео з московської та тверської областей, які свідчать про вибухи і пожежі на електростанціях у містах кашира і конаково відповідно.