Массированная атака дронов на рф: повреждены две ГРЭС

Минобороны рф утверждает, что в течение прошедшей ночи было якобы уничтожены и перехвачены 158 БпЛА самолетного типа. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что повреждены две ГРЭС, под москвой горит нефтеперерабатывающий завод, передает УНН.

Над территорией курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией брянской области 34, над территорией воронежской области – 28, над территорией белгородской области – 14, восемь – над территорией рязанской области, два – над москвой, семь – над московской областью, пять – над территорией калужской области, четыре – над территорией липецкой области, три – над территорией тульской области, по два БПЛА над территориями тамбовской и смоленской областей, по одному над территориями орловской, тверской и ивановской областей

Детали

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко написал в Telegram, что в ночь на 1 сентября рф атаковали 158 БПЛА. Повреждены две ГРЭС, под москвой горит нефтеперерабатывающий завод.

россияне должны понять новую реальность – удары будут постоянными, и только будут наращиваться. россия будет терять инфраструктуру, света не будет тоже. Это все ответ за обстрелы Украины. путин мог бы это остановить, забрав войска и прекратив войну, которую он начал, - заявил Коваленко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября территория россии подверглась массированной атаке беспилотников. Информация о пролетах дронов и взрывах поступала по меньшей мере из восьми регионов, а под утро появились видео из Московской и Тверской областей, свидетельствующие о взрывах и пожарах на электростанциях в городах Кашира и Конаково соответственно.