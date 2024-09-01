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БпЛА могли вразити 2 електростанції у Росії

БпЛА могли вразити 2 електростанції у Росії

Київ • УНН

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У ніч на 1 вересня Росія зазнала масштабної атаки безпілотників у щонайменше 8 регіонах. Зафіксовано вибухи та пожежі на електростанціях у Каширі та Конаково, хоча влада офіційно не визнає ураження об'єктів.

У ніч на 1 вересня територія Росії зазнала масованої атаки безпілотників. Інформація про прольоти дронів та вибухи надходила щонайменше з восьми регіонів, а під ранок з'явилися відео з Московської та Тверської областей, які свідчать про вибухи та пожежі на електростанціях у містах Кашира та Конаково відповідно, передає УНН

Деталі

З початку доби російські телеграм-канали почали публікувати повідомлення про атаки дронів. Відомості надходили протягом ночі з Московської, Брянської, Липецької, Бєлгородської, Воронезької, Тульської, Рязанської та Тверської областей. Місцеві жителі опублікували відео з Кашири, яка розташована приблизно за 100 кілометрів від Москви, та Конаково, що за 150 кілометрів від російської столиці, де зафіксовано ймовірні удари по електростанціях.

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Офіційно російська влада поки не визнає ураження об'єктів. Губернатори областей, де зафіксували дрони, заявили, що "всі дрони збиті", хоча йдеться про десятки БпЛА.

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У рф заявили про нічну атаку БПЛА на три регіони і Крим. Дрони долетіли до калуги30.08.24, 09:51 • 18628 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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