БпЛА могли вразити 2 електростанції у Росії
Київ • УНН
У ніч на 1 вересня Росія зазнала масштабної атаки безпілотників у щонайменше 8 регіонах. Зафіксовано вибухи та пожежі на електростанціях у Каширі та Конаково, хоча влада офіційно не визнає ураження об'єктів.
У ніч на 1 вересня територія Росії зазнала масованої атаки безпілотників. Інформація про прольоти дронів та вибухи надходила щонайменше з восьми регіонів, а під ранок з'явилися відео з Московської та Тверської областей, які свідчать про вибухи та пожежі на електростанціях у містах Кашира та Конаково відповідно, передає УНН.
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З початку доби російські телеграм-канали почали публікувати повідомлення про атаки дронів. Відомості надходили протягом ночі з Московської, Брянської, Липецької, Бєлгородської, Воронезької, Тульської, Рязанської та Тверської областей. Місцеві жителі опублікували відео з Кашири, яка розташована приблизно за 100 кілометрів від Москви, та Конаково, що за 150 кілометрів від російської столиці, де зафіксовано ймовірні удари по електростанціях.
Офіційно російська влада поки не визнає ураження об'єктів. Губернатори областей, де зафіксували дрони, заявили, що "всі дрони збиті", хоча йдеться про десятки БпЛА.
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