У рф заявили про нічну атаку БПЛА на три регіони і Крим. Дрони долетіли до калуги
Київ • УНН
міноборони рф повідомило про нібито збиття 18 українських БПЛА вночі. Дрони долетіли до калуги, що за 250 км від українського кордону. Пошкоджено будинки та сільгосппідприємство в бєлгородській області.
У міноборони рф заявили про нібито збиття 18 українських безпілотних літальних апаратів у ніч на 30 серпня. Зокрема, дрони долетіли до околиць міста калуги, до якого від українського кордону приблизно 250 кілометрів, передає УНН.
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За даними міноборони рф, у брянській області було збито 11 безпілотників, чотири - в калузькій, два - в анексованому росією Криму і один - у бєлгородській області.
Водночас губернатор бєлгородської області в'ячеслав Гладков заявив, що дрони атакували три населені пункти регіону - село Петрівка, село Бочківка і селище Горьківське. Пошкоджень зазнали приватні будинки і сільгосппідприємство.
Губернатор калузької області владислав шапша вранці повідомив, що на околиці міста збито чотири безпілотники.
"Сьогодні вранці на околиці м. калуга силами ППО знищено 4 БПЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи", - написав він.
Як зазначає Astra, від калуги до українського кордону близько 250 кілометрів.
Про постраждалих не повідомляють.
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