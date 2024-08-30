Вибухи в окупованому Криму: постраждали аеродром Кіровське та Джанкой
Київ • УНН
На тимчасово окупованій території Криму сталися вибухи поблизу аеродрому Кіровське та міста Джанкой. Очевидці повідомляють про чотири вибухи в Кіровському та один у районі Джанкоя.
На тимчасово окупованій території Криму сталися вибухи в районі аеродрому Кіровське та поблизу міста Джанкой, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
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За словами очевидців, у Кіровському пролунали чотири вибухи: три біля аеродрому та один у районі місцевої залізничної станції. Крім того, один вибух було зафіксовано в районі Джанкоя.
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