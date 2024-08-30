Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой
Киев • УНН
На временно оккупированной территории Крыма произошли взрывы вблизи аэродрома Кировское и города Джанкой. Очевидцы сообщают о четырех взрывах в Кировском и одном в районе Джанкоя.
На временно оккупированной территории Крыма произошли взрывы в районе аэродрома Кировское и вблизи города Джанкой, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».
Детали
По словам очевидцев, в Кировском прогремели четыре взрыва: три возле аэродрома и один в районе местной железнодорожной станции. Кроме того, один взрыв был зафиксирован в районе Джанкоя.
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