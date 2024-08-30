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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 01:30  •  261 просмотра

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На временно оккупированной территории Крыма произошли взрывы вблизи аэродрома Кировское и города Джанкой. Очевидцы сообщают о четырех взрывах в Кировском и одном в районе Джанкоя.

На временно оккупированной территории Крыма произошли взрывы в районе аэродрома Кировское и вблизи города Джанкой, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

Детали

По словам очевидцев, в Кировском прогремели четыре взрыва: три возле аэродрома и один в районе местной железнодорожной станции. Кроме того, один взрыв был зафиксирован в районе Джанкоя.

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