В рф заявили о ночной атаке БПЛА на три региона и Крым. Дроны долетели до калуги
Киев • УНН
минобороны рф сообщило о якобы сбитии 18 украинских БПЛА ночью. Дроны долетели до калуги, что в 250 км от украинской границы. Повреждены дома и сельхозпредприятие в белгородской области.
В минобороны рф заявили о якобы сбитии 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 30 августа. В частности, дроны долетели до окрестностей города калуги, до которого от украинской границы примерно 250 километров, передает УНН.
Детали
По данным минобороны рф, в брянской области было сбито 11 беспилотников, четыре - в калужской, два - в аннексированном россией Крыму и один - в Белгородской области.
В то же время губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что дроны атаковали три населенных пункта региона - село Петровка, село Бочковка и поселок Горьковское. Повреждения получили частные дома и сельхозпредприятие.
Губернатор калужской области владислав шапша утром сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника.
"Сегодня утром на окраине г. калуга силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы", - написал он.
Как отмечает Astra, от калуги до украинской границы около 250 километров.
О пострадавших не сообщается.
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