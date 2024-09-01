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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 03:14  •  17524 просмотра

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В ночь на 1 сентября Россия подверглась масштабной атаке беспилотников в по меньшей мере 8 регионах. Зафиксированы взрывы и пожары на электростанциях в Кашире и Конаково, хотя власти официально не признают поражения объектов.

В ночь на 1 сентября территория России подверглась массированной атаке беспилотников. Информация о пролетах дронов и взрывах поступала по меньшей мере из восьми регионов, а под утро появились видео из Московской и Тверской областей, свидетельствующие о взрывах и пожарах на электростанциях в городах Кашира и Конаково соответственно, передает УНН

Детали

С начала суток российские телеграм-каналы начали публиковать сообщения об атаках дронов. Сведения поступали в течение ночи из Московской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Тверской областей. Местные жители опубликовали видео из Каширы, которая расположена примерно в 100 километрах от Москвы, и Конаково, что в 150 километрах от российской столицы, где зафиксированы вероятные удары по электростанциям.

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Официально российские власти пока не признают поражения объектов. Губернаторы областей, где зафиксировали дроны, заявили, что "все дроны сбиты", хотя речь идет о десятках БпЛА.

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У рф заявили про нічну атаку БПЛА на три регіони і Крим. Дрони долетіли до калуги30 августа 2024, 06:51 • 17051 просмотр

Лилия Подоляк

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