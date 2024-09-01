БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

В ночь на 1 сентября территория России подверглась массированной атаке беспилотников. Информация о пролетах дронов и взрывах поступала по меньшей мере из восьми регионов, а под утро появились видео из Московской и Тверской областей, свидетельствующие о взрывах и пожарах на электростанциях в городах Кашира и Конаково соответственно, передает УНН.

Детали

С начала суток российские телеграм-каналы начали публиковать сообщения об атаках дронов. Сведения поступали в течение ночи из Московской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Тверской областей. Местные жители опубликовали видео из Каширы, которая расположена примерно в 100 километрах от Москвы, и Конаково, что в 150 километрах от российской столицы, где зафиксированы вероятные удары по электростанциям.

Официально российские власти пока не признают поражения объектов. Губернаторы областей, где зафиксировали дроны, заявили, что "все дроны сбиты", хотя речь идет о десятках БпЛА.

У рф заявили про нічну атаку БПЛА на три регіони і Крим. Дрони долетіли до калуги