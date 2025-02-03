Масова загибель мідій на німецькому острові: що сталося з молюсками
Київ • УНН
На узбережжі острова Нордернай виявили велику кількість загиблих американських швартових мідій через сильний холод. Молюски не змогли заритися в пісок через низьку температуру води та повітря.
На північному узбережжі німецького острова Нордернай у Північному морі виявили величезну кількість загиблих мідій. Це сталося через сильний холод. Про це повідомляє BILD, передає УНН.
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Нічний приплив виніс молюсків на берег, і через надзвичайно низьку температуру води та повітря вони не змогли заритися в пісок, що призвело до їхньої загибелі від холоду.
Особливо постраждали американські швартові мідії, які можуть виростати до 17 см у довжину.
Цей вид з’явився в Північному морі лише у 1979 році і значно гірше переносить заморозки, ніж місцеві види. Окрім мідій, серед загиблих морських мешканців також помітили замерзлих морських зірок.
Такі явища трапляються раз на кілька років і, за словами місцевої влади, не становлять загрози для екосистеми.
Американська швартова мідія відзначається високою плодючістю, тому її популяції нічого не загрожує.
А для чайок ця ситуація — справжній бенкет, адже вони отримали рідкісну можливість поласувати великою кількістю легкої здобичі.
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