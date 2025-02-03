Массовая гибель мидий на немецком острове: что произошло с моллюсками

На северном побережье немецкого острова Нордернай в Северном море обнаружили огромное количество погибших мидий. Это произошло из-за сильного холода. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Детали

Ночной прилив вынес моллюсков на берег, и из-за чрезвычайно низкой температуры воды и воздуха они не смогли зарыться в песок, что привело к их гибели от холода.

Особенно пострадали американские швартовые мидии, которые могут вырастать до 17 см в длину.

Этот вид появился в Северном море только в 1979 году и значительно хуже переносит заморозки, чем местные виды. Кроме мидий, среди погибших морских обитателей также заметили замерзших морских звезд.

Такие явления случаются раз в несколько лет и, по словам местных властей, не представляют угрозы для экосистемы.

Американская швартовая мидия отличается высокой плодовитостью, поэтому ее популяции ничего не угрожает.

А для чаек эта ситуация - настоящий пир, ведь они получили редкую возможность полакомиться большим количеством легкой добычи.

Напомним

Двадцать больших кошек, среди которых полубенгальский тигр и четыре пумы, погибли в приюте в штате Вашингтон.