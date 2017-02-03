Масова ДТП на Житомирщині: госпіталізовано жінку з дитиною
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Чотири автівки зіштовхнулись на автодорозі “Київ-Чоп”. Внаслідок ДТП з травмами до лікарні госпіталізовані жінка із дитиною. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
Аварія сталась сьогодні близько 12:30 на 112 км автодороги Київ-Чоп.
“За попередніми даними, вантажівка рухалася по крайній правій смузі, автомобіль Opel Astra здійснив випередження, ймовірно, не врахувавши дорожньої обстановки. Тож, не впоравшись із керуванням, Opel Astra здійснив зіткнення з вантажівкою, яка рухалася в попутному напрямку. В результаті зіткнення автомобіль Opel Astra занесло. Дві інші автівки, які рухалися позаду — Audi та Hyundai, також не врахували дорожню обстановку та здійснили зіткнення з Opel Astra”, — розповіла кореспонденту УНН прес-офіцер патрульної поліції Житомира.
Нагадаємо, 3 лютого ДТП за участі 7 автомобілів сталась на Рівненщині.