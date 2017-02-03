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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массовое ДТП в Житомирской области: госпитализирована женщина с ребенком

Киев • УНН

 • 8889 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге "Киев-Чоп". В результате ДТП с травмами в больницу госпитализирована женщина с ребенком. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.

Массовое ДТП в Житомирской области: госпитализирована женщина с ребенком

Авария произошла сегодня около 12:30 на 112 км автодороги Киев-Чоп.

"По предварительным данным, грузовик двигался по крайней правой полосе, автомобиль Opel Astra совершил опережение, вероятно, не учтя дорожной обстановки. Поэтому, не справившись с управлением, Opel Astra столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Opel Astra занесло. Две другие машины, которые двигались позади - Audi и Hyundai, также не учли дорожную обстановку и осуществили столкновение с Opel Astra", - рассказала корреспонденту УНН пресс-офицер патрульной полиции Житомира.

Напомним, 3 февраля ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Ровенской области.

Украинские Национальные Новости

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