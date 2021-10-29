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Маскувалися під активістів: на Київщині зловмисники закликали захопити владу в Україні

Київ • УНН

 • 18588 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Київщині нейтралізували антиукраїнську діяльність “активістів”, які проводили мітинги і закликали до захоплення державної влади в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.

Маскувалися під активістів: на Київщині зловмисники закликали захопити владу в Україні

Деталі

Для маскування протиправної діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Свої “гасла” поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

Додамо

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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