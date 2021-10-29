Маскировались под активистов: в Киевской области злоумышленники призвали захватить власть в Украине

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Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

Установлено, что в группу входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе из-за распространения призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти.

В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности.

Добавим

Следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним

Сотрудники СБУ разоблачили "разветвленную сеть вражеских агитаторов".