Маршрут тролейбусів № 41 у Києві зміниться 27-28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Під час проведення капітального ремонту Кільцевої дороги (на ділянці від просп. Леся Курбаса до вул. Жмеринської) з 8 год. 27 травня до 22 год. 28 травня 2017 вносяться зміни в роботу тролейбусів маршруту № 41. Про це передає УНН з посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".
"Під час проведення капітального ремонту Кільцевої дороги (на ділянці від просп. Леся Курбаса до вул. Жмеринської) з 8 год. 27 травня до 22 год. 28 травня 2017 вносяться зміни в роботу тролейбусів маршруту № 41, а саме:
— рух тролейбусів маршруту № 41закривається;
— рух тимчасового автобусного маршруту № 41ТР “Вул. Тулузи — ст.м. “Святошин” організовується по трасі: вул. Тулузи — бульв. Ромена Роллана — вул. Якуба Коласа — вул. Героїв Космосу — вул. Жмеринська — вул. Святошинська — ст.м. “Святошин” — вул. Святошинська — вул. Жмеринська — вул. Героїв Космосу — вул. Якуба Коласа — бульв. Ромена Роллана — просп. Леся Курбаса — Кільцева дорога — вул. Тулузи", - йдеться у повідомленні.
27 та 28 травня 2017 пасажири мають право проїзд в автобусах маршруту № 41ТР по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в тролейбусі.
Як повідомляв УНН 26 травня, столичний транспорт змінить роботу до Дня Києва.