Маршрут троллейбусов № 41 в Киеве изменится 27-28 мая

"На время проведения капитального ремонта Кольцевой дороги (на участке от ул. Леся Курбаса до ул. Жмеринской) с 8 ч. 27 мая в 22 ч. 28 мая 2017 вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута № 41, а именно:

- движение троллейбусов маршрута № 41закрывается;

- движение временного автобусного маршрута № 41ТР "Ул. Тулузы - ст.м. "Святошин" организуется по трассе: ул. Тулузы - ул. Ромена Роллана - ул. Якуба Коласа - ул. Героев Космоса - ул. Жмеринская - ул. Святошинская - ст.м. "Святошин" - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - ул. Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - ул. Тулузы ", - говорится в сообщении.

27 и 28 мая 2017 года пассажиры имеют право проезд в автобусах маршрута № 41ТР по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.

Как сообщал УНН 26 мая, столичный транспорт изменит работу ко Дню Киева.