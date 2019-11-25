Маркевич оцінив рівень футболу збірної та дав прогноз виступу України на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич поділився своїми враженнями від виступу національної збірної України, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Маркевич назвав гідним рівень футболу збірної, яка перемогла у кваліфікації на Євро-2020.
"Найважливіше, звичайно, — це підсумок виступу головної команди країни у відбірному турнірі Євро-2020. Молодці! "Синьо-жовті" не тільки пробилися до фінальної частини континентальної першості, але й зробили це з першого місця у своїй групі. При цьому команда Андрія Шевченка показувала гідний футбол", - розпочав Маркевич.
Фахівцю також подобається якість футболу збірної під орудою Шевченка.
"Усе на контролі м'яча. Зараз узагалі такий футбол, глядачі хочуть бачити виставу. Вважаю, що зараз збірній України вдається приносити задоволення своїм уболівальникам", - зізнався Маркевич.
Про прогнози від майбутніх виступів збірної та очікування від виступу української команди на Євро-2020, Маркевич сказав наступне: "я поки що утримався б від прогнозів. Про це можна буде говорити після фінальної частини чемпіонату Європи. Але те, що ця команда за останній рік зробила великий крок уперед, — це факт. Я чекаю як мінімум чвертьфіналу (посміхається). А там як карта ляже".
Нагадаємо, що Маркевич обіцяв стати тренером збірної України після уходу з неї Шевченка.