Маркевич оценил уровень футбола сборной и дал прогноз выступлениям Украины на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от выступления национальной сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Маркевич назвал достойным уровень футбола сборной, победившей в квалификации на Евро-2020.
“Самое важное, конечно, — это итог выступления главной команды страны в отборочном турнире Евро-2020. Молодцы! „Сине-желтые“ не только пробились в финальную часть континентального первенства, но и сделали это с первого места в своей группе. При этом команда Андрея Шевченко показывала достойный футбол”, — начал Маркевич.
Специалисту также нравится качество футбола сборной под руководством Шевченко.
“Все на контроле мяча. Сейчас вообще такой футбол, зрители хотят видеть представление. Считаю, что сейчас сборной Украины удается доставлять удовольствие своим болельщикам”, — признался Маркевич.
О прогнозах от будущих выступлений сборной и ожидания от выступления украинской команды на Евро-2020, Маркевич сказал следующее: “Я бы пока воздержался от прогнозов. Об этом можно будет говорить после финальной части чемпионата Европы. Но то, что эта команда за последний год сделала большой шаг вперед, — это факт. Я жду как минимум четвертьфинала (улыбается). А там как карта ляжет”.
Напомним, что Маркевич обещал стать тренером сборной Украины после ухода из нее Шевченко.