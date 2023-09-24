Маріуполь житиме в Україні, Мелітополь звільнимо: Зеленський зробив заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав 17 українських міст - серед яких Маріуполь та Мелітополь - з їх особливим днем, передає УНН.
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За словами Зеленського, цієї суботи і неділі для сімнадцяти міст України – їхній особливий день. Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів.
"Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами.
…І Маріуполь. Мелітополь", - додав Президент.
Він також наголосив, що кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення. Кордон між Україною та росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон. А й кордон у людських душах. Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє.
"Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо. Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!" - резюмував Зеленський.