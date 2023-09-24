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Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим: Зеленский сделал заявление

Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим: Зеленский сделал заявление

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 17 украинских городов - среди которых Мариуполь и Мелитополь - с их особым днем, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, в эту субботу и воскресенье для семнадцати городов Украины – их особый день. Среди этих семнадцати – свободные города и города, которые надо освободить от российских оккупантов.

"Остер – один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка. Городня. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами.

…И Мариуполь. Мелитополь", - добавил Президент.

Он также отметил, что каждый человек для нас имеет значение. И каждый город имеет значение. Граница между Украиной и россией – не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница. Но и граница в человеческих душах. Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое.

"Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим. Каждому нашему городу я желаю скорейшей победы! Все для нее делаем!" - резюмировал Зеленский.

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