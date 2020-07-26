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19 березня, 18:42 • 46559 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100462 перегляди

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19 березня, 14:10 • 101339 перегляди

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19 березня, 10:24 • 116990 перегляди

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"Маріуполь" став другим фіналістом плей-офф УПЛ за перепустку в Лігу Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Футболісти “Маріуполя” стали другими фіналістами плей-офф УПЛ за право представляти Україну в Лізі Європи УЄФА, передає УНН.

На 28 хвилині Полегенько завдав удару низом під штангу із-за карної зони та засмутив голкіпера “Олександрії”. Доволі швидко господарі вирівняли становище на полі. Ефектне взяття воріт оформив форвард Безбородько, який прийняв м’яч на груди, потім обробив верхньою частиною ноги та завдав точного удару — 1:1.

Переможний м’яч оформив Кащук, який реалізував свій момент на контратаці — 2:1.

Примітно, що на цьому матчі вже дозволили присутність обмеженої кількості глядачів на стадіонах. Як наслідок 1070 фанатів були присутніми на арені.

Зауважимо, що 29 липня “Маріуполь” зіграє у фіналі плей-офф УПЛ за право вийти в Лігу Європи.

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