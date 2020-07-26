"Маріуполь" став другим фіналістом плей-офф УПЛ за перепустку в Лігу Європи

На 28 хвилині Полегенько завдав удару низом під штангу із-за карної зони та засмутив голкіпера “Олександрії”. Доволі швидко господарі вирівняли становище на полі. Ефектне взяття воріт оформив форвард Безбородько, який прийняв м’яч на груди, потім обробив верхньою частиною ноги та завдав точного удару — 1:1.

Переможний м’яч оформив Кащук, який реалізував свій момент на контратаці — 2:1.

Примітно, що на цьому матчі вже дозволили присутність обмеженої кількості глядачів на стадіонах. Як наслідок 1070 фанатів були присутніми на арені.

Зауважимо, що 29 липня “Маріуполь” зіграє у фіналі плей-офф УПЛ за право вийти в Лігу Європи.