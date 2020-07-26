"Мариуполь" стал вторым финалистом плей-офф УПЛ за пропуск в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Футболисты “Мариуполя” стали вторыми финалистами плей-офф УПЛ за право представлять Украину в Лиге Европы УЕФА, передает УНН.
На 28 минуте Полегенько нанес удар низом под штангу из-за штрафной зоны и огорчил голкипера “Александрии”. Довольно быстро хозяева выровняли положение на поле. Эффектное взятия ворот оформил форвард Безбородко, который принял мяч на грудь, затем обработал верхней частью ноги и нанес точный удар — 1:1.
Победный мяч оформил Кащук, который реализовал свой момент на контратаке — 2:1.
Примечательно, что на этом матче уже позволили присутствие ограниченного количества зрителей на стадионах. В результате 1070 фанатов присутствовали на арене.
Заметим, что 29 июля “Мариуполь” сыграет в финале плей-офф УПЛ за право выйти в Лигу Европы.