"Маріуполь" посилився півзахисником "Зірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. ФК “Маріуполь” уклав контракт з вихованцем чернігівської “Юності” та академії “Динамо” півзахисником Павлом Полегенько, інформує УНН з посиланням на сайт приазовців.
Термін угоди розрахований на 2 роки. Полегенько буде грати в команді під 8-м номером.
23-річний футболіст провів за юнацьку команду “Динамо” 29 ігор і забив 7 голів. За молодіжний склад киян — 49 ігор, 5 голів.
У сезоні 2015/16 спортсмен на правах оренди виступав за “Говерлу” — 3 гри. Також Полегенько виступав за “Динамо-2” у Першій лізі — 22 матчі, 5 голів. З літа 2016 року футболіст захищав кольори “Зірки” — 42 матчі, 1 гол. Всього в Прем’єр-лізі він провів 45 ігор і забив 1 гол.
Крім того додамо, що українець виступав за різні юнацькі та молодіжні збірні України. Зокрема за збірну U-20 Павло провів 9 ігор (1 гол), за U-21 — 2 матчі.