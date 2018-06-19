"Мариуполь" усилился полузащитником "Звезды"

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Полегенько будет играть в команде под 8-м номером.

23-летний футболист провел за юношескую команду “Динамо” 29 игр и забил 7 голов. За молодежный состав киевлян — 49 игр, 5 голов.

В сезоне 2015/16 спортсмен на правах аренды выступал за “Говерлу” — 3 игры. Также Полегенько выступал за “Динамо-2” в Первой лиге — 22 матча, 5 голов. С лета 2016 году знаменитый футболист защищал цвета “Звезды” — 42 матча, 1 гол. Всего в Премьер-лиге он провел 45 игр и забил 1 гол.

Кроме того добавим, что украинец выступал за различные юношеские и молодежные сборные Украины. В частности за сборную U-20 Павел провел 9 игр (1 гол), по U-21 — 2 матча.