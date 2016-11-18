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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Марихуани на 400 тис. грн вилучили на Херсонщині

Марихуани на 400 тис. грн вилучили на Херсонщині

Київ • УНН

 • 6657 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили 4 кг марихуани вартістю 400 тис. грн на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці виявили у 38-річного жителя Херсонської області 4 кг марихуани. Правопорушник зберігав наркотики у дволітрових пляшках і дозовано у сліп-пакетах.

Загальна вартість вилученого за цінами нелегального наркоринку становить близько 400 тис. грн.

Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Українські Національні Новини

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