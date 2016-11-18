Марихуани на 400 тис. грн вилучили на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили 4 кг марихуани вартістю 400 тис. грн на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці виявили у 38-річного жителя Херсонської області 4 кг марихуани. Правопорушник зберігав наркотики у дволітрових пляшках і дозовано у сліп-пакетах.
Загальна вартість вилученого за цінами нелегального наркоринку становить близько 400 тис. грн.
Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.