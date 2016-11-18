Марихуаны на 400 тыс. грн изъяли в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители изъяли 4 кг марихуаны стоимостью 400 тыс. грн в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители обнаружили у 38-летнего жителя Херсонской области 4 кг марихуаны. Правонарушитель хранил наркотики в двухлитровых бутылках и дозировано в слип-пакетах.
Общая стоимость изъятого по ценам нелегального наркорынка составляет около 400 тыс. грн.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.