Марихуаны на 400 тыс. грн изъяли в Херсонской области

Правоохранители обнаружили у 38-летнего жителя Херсонской области 4 кг марихуаны. Правонарушитель хранил наркотики в двухлитровых бутылках и дозировано в слип-пакетах.

Общая стоимость изъятого по ценам нелегального наркорынка составляет около 400 тыс. грн.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.