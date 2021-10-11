Маліновський розповів чи можливе його повернення в збірну України: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Хавбек “Аталанти” Руслан Маліновський висловився про свій не виклик до лав національної збірної України, передає УНН з посиланням на “Eco Di Bergamo”.
Цитата
За словами півзахисника, його нібито скандал із в.о. збірної Петраковим був роздутим, і він має бажання повернутися та допомагати національній команді.
“Роздули скандал на рівному місці. Минулого місяця у нас з тренером виникли розбіжності в баченні ситуації. Коли гравцям з „Шахтаря“ і „Динамо“ дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав дозвіл. Я завжди готовий повернутися в збірну. Але не знаю, як буде далі — це вирішує тренер”, — повідомив українець.
Що передувало цьому
Маліновський назвав особисту мету на сезон в Серії А.
Нагадаємо
Футболіст Маліновський потрапив до символічної збірної місяця Серії А. h