Маліновський розповів чи можливе його повернення в збірну України: що відомо

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За словами півзахисника, його нібито скандал із в.о. збірної Петраковим був роздутим, і він має бажання повернутися та допомагати національній команді.

“Роздули скандал на рівному місці. Минулого місяця у нас з тренером виникли розбіжності в баченні ситуації. Коли гравцям з „Шахтаря“ і „Динамо“ дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав дозвіл. Я завжди готовий повернутися в збірну. Але не знаю, як буде далі — це вирішує тренер”, — повідомив українець.

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