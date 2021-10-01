Футболіст Маліновський потрапив до символічної збірної місяця Серії А

Деталі

В команду місяці потрапив атакуючий хавбек “Аталанти” Руслан Маліновський. Із середнім балом 7,69 українець поступився лише форвардам “Наполі” Віктору Осімхену (7,93) і Лоренцо Інсіньє (7,80).

У команді місяці шість гравців представляють лідера першості “Наполі” і по одному — “Мілан”, “Торіно”, “Інтер” і “Ювентус”.

Доповнення

Маліновський забив 17 голів в чемпіонаті Італії за “Аталанту”, десять із яких припали з-за меж штрафного майданчика.