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Малиновский рассказал, возможно ли его возвращение в сборную Украины: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский высказался о своем не вызов в сборную Украины, передает УНН со ссылкой на "Eco Di Bergamo".

Цитата

По словам полузащитника, его якобы скандал с и.о. сборной Петраков был раздутым, и он желает вернуться и помогать национальной команде.

"Раздули скандал на ровном месте. В прошлом месяце у нас с тренером возникли разногласия в видении ситуации. Когда игрокам из "Шахтера" и "Динамо" разрешили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил разрешение. Я всегда готов вернуться в сборную. Но не знаю, как будет дальше - это решает тренер ", - сообщил украинец.

Что предшествовало этому

Малиновский назвал личную цель на сезон в Серии А.

Напомним

Футболист Малиновский попал в символическую сборную месяца Серии А. h

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