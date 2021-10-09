Маліновський назвав особисту мету на сезон в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Півзахисник “Аталанти” Руслан Маліновський дав інтерв’ю для “L’Eco di Bergamo”. Там він розповів про власні цілі на сезон, передає УНН з посиланням на “TuttoAtalanta”.
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Футболіст зізнався, що хоче забити більше восьми голів за сезон в Серії А.
“У лізі я завжди забивав вісім, тому тепер мені б хотілося просунутися до дев’яти голів, я завжди хочу стати краще. Моя дружина Роксана завжди готує торт, коли я забиваю. Зараз я забиваю менше, тому що шкідливо їсти занадто багато солодкого”, — відзначив півзахисник.
Варто відзначити, що у цьому сезоні Маліновський забив один гол в семи матчах Серії А.
Нагадаємо
Збірна України опублікувала заявку на матч із Фінляндією в якій місця не знайшлося Маліновському.