Малиновский назвал личную цель на сезон в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский дал интервью "L'Eco di Bergamo". Там он рассказал о своих целях на сезон, передает УНН со ссылкой на "TuttoAtalanta".
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Футболист признался, что хочет забить больше восьми голов за сезон в Серии А.
"В лиге я всегда забивал восемь, поэтому теперь мне бы хотелось продвинуться к девяти голов, я всегда хочу стать лучше. Моя жена Роксана всегда готовит торт, когда я забиваю. Сейчас я забиваю меньше, потому что вредно есть слишком много сладкого ", - отметил полузащитник.
Стоит отметить, что в этом сезоне Малиновский забил один гол в семи матчах Серии А.
Напомним
Сборная Украины опубликовала заявку на матч с Финляндией в которой места не нашлось Малиновскому.