Збірна України опублікувала заявку на матч із Фінляндією

Деталі

Заявка збірної України (за номерами) виглядає наступним чином:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Зауважимо, що збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми, а фіни зіграють у білому.

Доповнення

Наразі Україна на один бал випереджає Фінляндію у турнірній таблиці.