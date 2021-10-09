Сборная Украины опубликовала заявку на матч с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Хельсинки на "Олимпийском стадионе" состоится поединок отбора ЧМ-2022 по футболу в группе D, в котором сборная Финляндии принимать национальную команду Украины. "Сине-желтые" определились с заявкой на поединок, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Заявка сборной Украины (по номерам) выглядит следующим образом:
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 18. Александр Тимчик, 19 Артем Довбик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.
Отметим, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы, а финны сыграют в белом.
Дополнение
Сейчас Украина на один балл опережает Финляндию в турнирной таблице.