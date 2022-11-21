"Мали підтримувати Україну раніше": в НАТО заявили, що винесли урок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на засіданні Парламентської асамблеї Альянсу в Мадриді заявив, що організація мала більше підтримувати Україну ще до початку повномасштабного вторгнення росії, передає кореспондент УНН.
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“Якщо є якийсь урок із ситуації в Україні, то це те, що ми мали підтримувати Україну ще більше і ще раніше. Країни НАТО надавали допомогу Україні з 2014 року, але НАТО могло б зробити набагато більше ще до початку цієї війни”, – сказав Столтенберг.
Нагадаємо
21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.