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Макрон: Україні в якийсь момент доведеться вести переговори з росією

Макрон: Україні в якийсь момент доведеться вести переговори з росією

Київ • УНН

 • 228764 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні в якийськ момент доведеться знову сісти за стіл переговорів з росією. Про це пише УНН з посиланням на видання TF1 Info.

Цитата

"Ми не ведемо війну з росією. Єдиний бажаний результат конфлікту - це або військова перемога України, або перемовини, тому що вогонь припиниться, і це дозволить досягти укладення угоди між Україною і росією. Тому в якийсь момент нам доведеться поговорити з рф", - заявив він.

При цьому Reuters пише, що Макрон зазначив, що "Президенту України та його офіційним особам доведеться вести переговори з росією".

Нагадаємо 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в червні може відвідати Україну. Візит може відбутися з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Франція не бажає йти на поступки росії і хоче, щоб Україна виграла війну з відновленням територіальної цілісності, заявив у п'ятницю офіційний представник президента Франції. Париж намагається розвіяти побоювання з приводу своєї позиції у війні.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що вкрай важливо, щоб росія не була принижена, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, додавши, що, на його думку, Париж гратиме посередницьку роль у припиненні війни.

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