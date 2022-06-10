Це не поступка путіну: Макрон пояснив, чому так часто розмовляє із диктатором

КИЇВ. 10 червня. УНН. Франція не бажає йти на поступки росії і хоче, щоб Україна виграла війну з відновленням територіальної цілісності, заявив у п'ятницю офіційний представник президента Франції. Париж намагається розвіяти побоювання з приводу своєї позиції у війні. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.