Це не поступка путіну: Макрон пояснив, чому так часто розмовляє із диктатором
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Франція не бажає йти на поступки росії і хоче, щоб Україна виграла війну з відновленням територіальної цілісності, заявив у п'ятницю офіційний представник президента Франції. Париж намагається розвіяти побоювання з приводу своєї позиції у війні. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
Президент Еммануель Макрон піддався критиці з боку України та східноєвропейських союзників після опублікованих у суботу інтерв'ю, в яких він наводить слова про те, що вкрай важливо "не принижувати росію", щоб, коли бойові дії закінчаться, можна було "знайти дипломатичне рішення".
Цитата
"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо, щоб територіальну цілісність України було відновлено", — сказав речник Макрона журналістам, коли його запитали про обурливі коментарі президента.
Деталі
Макрон регулярно розмовляв з путіним після вторгнення 24 лютого в рамках зусиль з досягнення припинення вогню, хоча він не досягнув відчутного успіху в цьому.
"У тому, що говорить президент, немає духу поступок щодо путіна чи росії. Коли він розмовляє з ним безпосередньо, це не компроміс, а вираз того, як ми бачимо речі", - заявив прессекретар.
Чиновник захищав позицію Макрона, повторюючи, що рішення війни має бути досягнуто шляхом переговорів, і стверджуючи, що коментарі президента не завжди враховувалися. За його словами, Париж був ключовим прихильником санкцій та надавав сильну військову підтримку Україні.
Деякі східні та балтійські партнери в Європі вважають, що Макрон, який підтримує діалог із путіним, направляє зусилля, спрямовані на те, щоб підштовхнути диктатора сісти за стіл переговорів.
Доповнення
Макрон вирушить до Румунії та Молдови 14-15 червня, щоб продемонструвати підтримку Парижем двох країн.
Франція має близько 500 солдатів на землі та розгорнула зенітно-ракетну систему у складі бойової групи НАТО, яку вона очолює у Румунії. Макрон відвідає свої війська, щоб наголосити на прихильності Парижа до альянсу.