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Это не уступка путину: Макрон объяснил, почему так часто разговаривает с диктатором

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Франция не хочет идти на уступки россии и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением территориальной целостности, заявил в пятницу официальный представитель президента Франции. Париж пытается развеять опасения по поводу своей позиции в войне. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Президент Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников после опубликованных в субботу интервью, в которых он приводит слова о том, что крайне важно "не унижать россию", чтобы, когда боевые действия закончатся, можно было "найти дипломатическое решение.

Цитата

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена", — сказал спикер Макрона журналистам, когда его спросили об возмутительных комментариях президента.

Детали

Макрон регулярно разговаривал с путиным после вторжения 24 февраля в рамках усилий по достижению прекращения огня, хотя он не добился ощутимого успеха в этом.

"В том, что говорит президент, нет духа уступок по путину или россии. Когда он разговаривает с ним напрямую, это не компромисс, а выражение того, как мы видим вещи", - заявил пресс-секретарь.

Чиновник защищал позицию Макрона, повторяя, что решение войны должно быть достигнуто путем переговоров, и утверждая, что комментарии президента не всегда учитывались. По его словам, Париж был ключевым сторонником санкций и оказывал сильнейшую военную поддержку Украине.

Некоторые восточные и балтийские партнеры в Европе считают, что Макрон, поддерживающий диалог с путиным, делает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть диктатора сесть за стол переговоров.

Дополнение

Макрон отправится в Румынию и Молдову 14-15 июня, чтобы продемонстрировать поддержку Парижем двух стран.

Франция имеет около 500 солдат на земле и развернула зенитно-ракетную систему в составе боевой группы НАТО, которую она возглавляет в Румынии. Макрон посетит свои войска, чтобы подчеркнуть приверженность Парижа к альянсу.

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