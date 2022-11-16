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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Макрон: у G20 є думка, що "росію необхідно підштовхнути до деескалації"

Макрон: у G20 є думка, що "росію необхідно підштовхнути до деескалації"

Київ • УНН

 • 379662 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції після саміту G20 в Індонезії у середу, що всередині G20 існує "конвергенція щодо того, що росію необхідно підштовхнути до деескалації" у її війні проти України, пише УНН з посиланням на France 24.

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"(Є) конвергенція всередині G20, щоб підштовхнути росію до деескалації", - заявив Макрон.

Також Макрон торкнувся інциденту з вибухом у Польщі внаслідок падіння ракети, у результаті чого загинули двоє людей.

Він сказав, що Франція висловлює "повну солідарність" із Польщею і що вона "співпрацюватиме" з Варшавою, щоб з'ясувати, що саме сталося.

Макрон каже, що США поділилися попередньою інформацією про вибух у Польщі, "але ми маємо залишатися обережними". "Є попередня робота, якою поділилися Сполучені Штати, але ми повинні зберігати обережність", - сказав він на прес-конференції на Балі після саміту G20.

Також Макрон закликав Китай грати "активнішу посередницьку роль", щоб допомогти уникнути ескалації війни в Україні, наступного дня після переговорів зі своїм китайським колегою.

"Найближчими місяцями разом з нами Китай може відіграти велику посередницьку роль", - сказав Макрон, додавши, що він обговорював можливу поїздку до Китаю на початку наступного року з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Китай, як зазначає видання, відмовився чинити тиск на москву через її майже дев'ятимісячне вторгнення до України і допоміг захистити росію від дипломатичного осуду на таких майданчиках, як ООН.

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